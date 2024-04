Alegretense vai fazer mestrado em Direito na Academia de Genebra na Suiça

A estudante de Direito da UFERGS Luiza Fernandes conseguiu mais um trunfo no seu vasto currículo acadêmico. A alegretense filha do casal Nivia Fernandes e Paulo Rogério Kleber Fernandes, vai fazer mestrado na Universidade de Geneva Academy (Academia de Genebra).

O curso de Direito Internacional Humanitário e Direitos Humanos, inicia em setembro, e vai reunir um conjunto de normas que visa mitigar os impactos dos conflitos armados sobre a população civil e estabelecer limites para a conduta das partes envolvidas em hostilidades. Também conhecido como o direito das guerras, o DIH busca proteger os indivíduos que não participam diretamente das hostilidades, bem como os que não estão mais envolvidos nelas, como prisioneiros de guerra e civis. “O DIH

desempenha um papel crucial na preservação da dignidade humana em situações de guerra, promovendo valores fundamentais mesmo em meio aos desafios do ambiente beligerante”, explica a profissional.

Luiza conseguiu a bolsa de mestrado na Suiça que é apontada como a melhor do mundo em Direito Humanitário, depois de apresentar o currículo com inglês avançado e entregar duas cartas de recomendação e cumprir todos itens exigidos na Academia de Genebra. O curso tem duração de 1 ano, e abordará pesquisa científica no foco de esclarecer o DIH, fortalecendo a proteção dos direitos humanos e desenvolvendo áreas de complementaridade entre o DIH e o direito internacional dos direitos humanos. “Nessas áreas, a Academia de Genebra oferece uma contribuição específica para o desenvolvimento e o debate de políticas, tanto no governo quanto entre estudiosos e praticantes”, explica a alegretense.

A Academia de Genebra é uma comunidade cosmopolita localizada no coração de Genebra, uma cidade internacional e centro humanitário. Por meio da estreita interação com organizações internacionais, ONGs, especialistas, governos e setor privado, trabalha ativamente das discussões globais sobre DIH, direitos humanos, direito penal internacional e justiça de transição.

Foto: acervo pessoal