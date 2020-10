APAE Alegrete, proporcionando condições reais de inclusão social

Acompanhe os assuntos abordados na 29ª edição do Boletim Informativo da APAE Alegrete.

Palavra da Diretoria

O Professor Marcos Ruffo Goulart, Presidente da APAE Alegrete, destaca a relevância da rede apaeana para milhares de pessoas. Fala do pouco conhecimento por parte da sociedade e das autoridades e sobre a importância da inclusão social. Aproveita para convidar a todos para que conheçam as ações da APAE Alegrete.

Momento pela arte pela por Anelise Souza – Terapeuta Ocupacional

Na Terapia Ocupacional, o brincar direcionado é muito importante, pois a atividade estimula o cognitivo e o sensorial.

Obras em andamento

Reforma da cozinha para a realização das oficinas culinárias, do hall de entrada.

Revitalização

APAE realiza o Projeto interno de jardinagem, revitalização dos seus espaços.

Juntos contra o COVID

Dicas de prevenção contra o vírus COVID 19.

Lembrando:

Com o objetivo de se tornar auto-sustentável financeiramente, a Apae de Alegrete, tem o serviço de Telemarketing.

Esse serviço é um meio adicional de captação de recursos.

Através dele, o colaborador que aceitar se tornar sócio, estará contribuindo para melhor qualidade de vida e proporcionando condições reais de inclusão social, aderindo a esta causa tão especial que é o atendimento às pessoas com deficiência intelectual e ou múltipla e Transtorno do espectro autista.

Diga sim quando a Apae ligar!

Contate com o número 9 8422 0658, fale com a Carlise ou Marlene e ajude a fazer a diferença.

Acompanhe o Boletim Informativo.