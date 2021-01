Apenado armado, em regime domiciliar, é preso pela Brigada Militar

Compartilhe















Apenado, de 30 anos, em regime domiciliar, foi preso pela Brigada Militar na noite de ontem(15). Durante o patrulhamento ostensivo no Bairro Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a guarnição policial suspeitou da atitude de dois homens que estavam em uma moto que trafegava na rua Jorge José Boabaidi.

O motociclista foi abordado e ambos submetidos à revista pessoal, onde foi localizada e apreendida com o carona, uma pistola calibre 22, marca HI STANDARD, municiada com três cartuchos intactos, sendo um deles na câmara.

O piloto da moto foi identificado e afirmou ser motofretista. Ele destacou que o acusado o contatou para realizar o serviço de motoboy do bairro Nilo Soares Gonçalves com destino ao bairro Nossa Senhora da Conceição Aparecida.

Diante dos fatos o apenado foi preso, encaminhado à UPA e posteriormente apresentado na DPPA. Assim como, também foi apresentado na Delegacia de Polícia o piloto e a moto Honda. O detento em regime domiciliar foi autuado em flagrante. Ele é natural de Porto Alegre e está cumprindo prisão domiciliar com o uso de tornozeleira em Alegrete. De acordo com os policiais, o acusado tem pelo menos quatro passagens por tráfico de entorpecentes na capital. O motoboy foi ouvido e liberado.