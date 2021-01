Moradores limpam pátio da Estação Férrea de Alegrete

Compartilhe















Cansados de esperarem uma solução por parte da empresa concessionária que administra o pátio da Estação Férrea de Alegrete, moradores do Bairro Vila Nova colocaram a mão na massa.

Nesta sexta-feira (15), dois moradores iniciaram o corte do pastiçal que toma conta da gare da estação. “Os trilhos tinha sumido, tão alto estava o pasto. Já estava com medo de passar por aqui”, conta uma moradora que trabalha como empregada doméstica e usa a passagem no mínimo duas vezes por dia.

Clóvis da Luz Barbosa, e férias do Marfrig e o aposentado Jailton Severo arregaçaram as mangas e, de forma voluntária, estão cortando a grama. Eles contaram com parcerias para executarem o trabalho. Uma “vaquinha”, entre os moradores resultou em metros de fios de nylon. O Posto Pilecco da Rodoviária patrocinou a gasolina e o óleo da máquina.

A reportagem foi até o local nesta sexta-feira e conversou com um dos voluntários. Jailton não deu bola para o sol forte e durante a manhã trabalhou em uma das passagens. À tarde, já estava limpando a outra passagem. “Primeiro vamos limpar as duas passagens que o pessoal usa, depois partimos para o resto”, explicou Severo.

Um problema verificado no local foi o descarte irregular de lixo. Assunto que já foi pauta no Portal Alegrete Tudo e desde então não foi sanado. Foi possível detectar vários pontos com acúmulo de lixo.

A concessionária esclarece que está estruturando um cronograma para definir os serviços de roçada ao longo dos trechos ferroviários. Em relação ao descarte de lixo doméstico e entulhos, é importante pontuar que a operação ferroviária não gera esses resíduos, o qual é descartado pela própria população.

É fundamental que as pessoas descartem esse material em pontos adequados de coleta. A empresa esclarece ainda que o local é uma área operacional da ferrovia, sendo proibida a circulação de pessoas, que devem efetuar a travessia nos locais adequados, utilizando a passarela ou passagens existentes.

