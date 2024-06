Apenado com tornozeleira é preso em flagrante com arma de fogo em via pública

Indivíduo com tornozeleira eletrônica foi preso com arma de fogo em via pública, no bairro Nova Brasília.

Na tarde de ontem(24), guarnições da Brigada Militar foram deslocadas para a rua Eleodoro Prates Garcia, após receberem informações sobre a presença de um indivíduo apenado, utilizando tornozeleira eletrônica, que estaria portando uma arma de fogo em via pública.

Ao chegarem no local, os policiais abordaram o acusado, conhecido como Alemão. Durante a revista, foi encontrado com ele uma espingarda calibre 20 modificada.

O apenado em regime domiciliar, até então, foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), onde foi determinado prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.