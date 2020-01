Apenas Fluminense vence na Master com Alvorada cada vez mais líder

O campeonato master da Liga Alegretense de Futebol entrou na sua 5ª rodada. Mais quatro jogos agitaram a tarde quente do último sábado (11), no complexo de campos do jockey club.

Líder isolado, o Alvorada perdeu os 100% de aproveitamento num empate em um gol no clássico contra o Sindicato. Quatro pontos separam o líder Alvorada do segundo colocado. O time dos Canudos chegou aos 11 pontos ganhos.

Apenas o cinquentinha do Fluminense venceu na rodada. O tricolor da Cidade Alta aplicou 6 0, no lanterna Grêmio. O jogo entre Tinga e Operário terminou com um empate sem gols.

O destaque da rodada ficou por conta do goleiro do Fortaleza. O jogo contra o Nacional não saiu do 0 a 0. O goleiro Paulo Brasil “Jacaré”, fez ótimas defesas e fechou o gol para o time da Restinga.

Classificação após 5ª rodada:

Alvorada 11, Tinga 7, Sindicato 7, Fortaleza 6,

Operário 6, Nacional 6, Fluminense 6, Grêmio 0.

Júlio Cesar Santos Fotos: Valdir Knierim