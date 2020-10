Aplicativo de Delivery UaiRango chega hoje em Alegrete

Compartilhe













A partir desta sexta- feira(8), estréia em Alegrete o aplicativo UaiRango, que tem por objetivo agilizar e garantir mais praticidade aos pedidos delivery, oferecendo conforto e segurança tanto aos consumidores quanto aos estabelecimentos.

Por meio da plataforma, é possível fazer pedidos com todas as descrições em poucos cliques. O aplicativo exige um cadastro rápido ou permite o login com a conta do Facebook.

Até agora, o UaiRango já atende mais de 140 cidades, sendo a maior parte delas em Minas Gerais e São Paulo, e Alegrete passa a ser a primeira cidade do Rio Grande do Sul que a empresa alcança. A chegada faz parte de um plano de expansão do aplicativo para o interior de vários estados do Brasil.

O UaiRango Delivery é o mais novo empreendimento do casal Sérgio Saldanha e Eliza Fantinel Saldanha, tendo por objetivo um trabalho com excelência, proporcionando qualidade, confiança e atendimento diferenciado para os usuários.

De acordo com o casal e com a empresa, a escolha de Alegrete para compor a base de cidades do aplicativo foi estratégica. Antes mesmo da abertura na cidade, o aplicativo já conta com a adesão de mais de 40 estabelecimentos como lanchonetes, pizzarias e restaurantes, e há outros em processo de negociação. A aceitação dos comerciantes foi muito positiva, segundo a empresa. “Foram muito receptivos e atenciosos, em geral. Reconheceram a praticidade do serviço e o quanto é possível agregar ao negócio e ter autonomia através de um sistema do tipo”.

A plataforma conta com uma política de acumulo de pontos ou pontos-fidelidade – os Rangos, como a plataforma os chama -, onde o usuário pode posteriormente usar esse saldo para adquirir diversos cupons de desconto, prêmios e serviços na loja virtual do UaiRango ou doá-los para ações de caridade que a empresa organiza.

O UaiRango pode ser baixado gratuitamente nas lojas virtuais para Android e IOS, e também é possível fazer pedidos pelo site www.uairango.com.

SOBRE A EMPRESA

O UaiRango é uma ferramenta que busca facilitar o serviço de delivery usando o canal de comunicação que cada vez mais cresce no mundo: a internet. A empresa já possui 5 anos de existência, atua em mais de 8 estados brasileiros.

SERVIÇO

INAUGURAÇÃO DO UAIRANGO EM ALEGRETE / RS

Data: 09/10/2020

Horário: a partir das 8h

Site: www.uairango.com

Download App Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uairango&hl=pt_BR

Download App iOS: https://apps.apple.com/br/app/uairango/id1207090602

E-mail: contato@uairango.com

Telefone e WhattsApp: (55) 9 9633-6654