Após a safra, estradas rurais seguem tendo reparos em Alegrete

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, continua com os trabalhos para garantir as melhorias nas estradas do interior do município. Nesta semana, a equipe realizou a manutenção no corredor do Passo do Osório, que sofreu grandes erosões em decorrência das fortes chuvas recentes.

Para aprimorar a qualidade dos serviços prestados, a Secretaria firmou uma parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) e o Sindicato Rural para promover o Curso de Operação em Motoniveladora. Esta capacitação tem como objetivo oferecer mais profissionalismo e segurança nas operações realizadas pelas equipes responsáveis pela manutenção das vias rurais.

Com o fio das safras de soja e arroz, é importante o reparo nesses setores que tanto tem movimento nessas épocas de escoação. Patrolamento, nivelação e emparelhamento da via, foram alguns dos serviços realizados nos últimos dias.

A iniciativa visa não apenas melhorar a infraestrutura das estradas, mas também garantir que os profissionais envolvidos estejam bem preparados para desempenhar suas funções com excelência. “Cuidar do interior é valorizar quem produz e fortalecer cada vez mais o nosso campo”, destacou a secretária de agricultura, Gabriela Weiler.