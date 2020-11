Aposentados, de Alegrete, são alvo de golpe de Banco com depósitos irregulares

Os aposentados são alvo de golpistas em todo o país e aqui em Alegrete não é diferente. O banco Ficsa vem depositando valores em contas de aposentados mesmo sem eles solicitarem.

O diretor do Procon, Jeferson Maidana, alerta para que os que tiverem valores depositados, sem terem solicitado em suas contas bancárias devem primeiro registrar BO e depois levar no Procon com o extrato da conta.

-Aqui em Alegrete muitos estão sendo lesados como foi o caso de uma aposentada que viu que depositaram 9 mil em sua conta e registrou BO, porque nunca solicitou tal valor.

O Diretor do Procon acredita que os golpistas consigam os dados dos aposentados junto à Previdência Social.