Nutricionista diz que “o comer emocional” afetou muitos na pandemia em Alegrete

Como é de conhecimento geral, a pandemia do coronavírus desestabilizou e impactou o cotidiano, hábitos e costumes dos brasileiros, e isso não seria diferente aqui em Alegrete.

Dentro desse contexto em que nos deparamos com várias mudanças, nossos hábitos alimentares foram extremamente afetados, diz a Nutricionista Lucieli Araújo.



Ela diz que falar de alimentação durante a pandemia também é levar em consideração a saúde mental. Muitas pessoas começaram a trabalhar e estudar de casa, com grandes períodos de isolamento social (continuando até o momento, com algumas flexibilizações) acarretando transtornos emocionais como a ansiedade e com ela, o comer emocional.

Mas o que é o comer emocional?

A nutricionista explica que o comer emocional é uma maneira de usar a comida como resposta a emoções, seja por sentimentos positivos (euforia, alegria), mas, principalmente, sentimentos negativos (como tristeza, ansiedade, medo, decepção, etc.). A comida tende a ser consumida de forma desplanejada, voraz, associada a uma sensação de descontrole e que se torna um ciclo (comer emocional, culpa e mais comer emocional), destaca.

Dentro do contexto de isolamento, diz que é importante tentar identificar os potenciais gatilhos emocionais associados aos impulsos alimentares, pois, uma vez identificado, pode-se definir estratégias capazes de impedir que esse gatilho se transforme em comer emocional.



Porém, salienta Lucieli, é importante ressaltar que, quando se está em um ambiente de reunião com amigos, entes queridos, nos leva a comer a mais, pois a comida funciona como uma forma de socialização e estamos felizes e relaxados, o que também acontece quando estamos tristes e comemos algo que nos trás conforto.

Nem todo exagero pode ser considerado fome emocional (para mais informações consulte um profissional).

A profissisonal coloca que além do contexto psicológico, é preciso levar em consideração o contexto nutricional, pois o cuidado com a alimentação anda de mãos dadas com esses dois aspectos.

-A maior queixa da população alegretense é com o aumento de peso, pelo comportamento alimentar dentro da pandemia. Apesar dos preços, houve aumento nas compras de supermercados (principalmente de ultraprocessados) e aumento dos deliverys (devido ao cuidado e medo da população de se deslocar aos restaurantes). Neste momento, a prevenção e cuidado com o vírus se relaciona diretamente com hábitos alimentares saudáveis,podendo sim auxiliar no emagrecimento, se for esse seu objetivo.

Qual o papel da alimentação adequada e saudável durante a pandemia de COVID?

Manter uma alimentação adequada é manter seu sistema imunológico forte. Consumo de alimentos naturais é essencial para a manutenção da saúde e prevenção de doenças, inclusive aquelas que aumentam o risco de complicações do Coronavírus, como: diabetes, hipertensão e obesidade. O cuidado redobrado não deve ser somente com a higiene, mas também com os alimentos que consumimos.

O importante neste momento é planejamento. Planejar refeições é ter uma rotina alimentar adequada e saudável pois, sempre terá ao alcance uma comida cheia de nutrientes e ajuda a evitar os ultraprocessados. Realize suas compras em base no seu cardápio (faça uma lista do que é necessário e evite também ficar muito tempo fora de casa) e atenção aos comportamentos de consumo excessivo, comportamentos sedentários e estresse emocional.

Confira então, algumas dicas alimentares para ajudar você a adequar sua alimentação de forma mais saudável.

Dicas da Nutri:

● Beba muita água;

● Prefira alimentos in natura;

● Evite comer na frente de celulares, televisões. Sem distração!

● Utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades;

● Limite ao mínimo possível os alimentos processados;

● Evite o consumo de alimentos ultra processados como: salgadinhos, refrigerantes, etc.

● Capriche nas hortaliças;

● Mexa-se! Pratique alguma forma de exercício físico;

● Inclua mais frutas no seu cardápio;

● Durma bem.

E se puder procure um profissional da área e auxílio psicológico para mais orientações sempre que necessário. É de extrema importância ter um acompanhamento para que você possa alcançar seus objetivos de maneira saudável.