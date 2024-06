Aprenda francês no Senac Alegrete

Por causa da globalização, o domínio de múltiplos idiomas passou a ser ainda mais importante. Diante desse cenário, o Senac Alegrete está com inscrições abertas para o curso de Comunicação em Francês 1. As aulas iniciam no dia 10 de agosto e serão realizadas aos sábados, das 9h às 12h.



Durante a formação, que conta com carga horária de 54 horas, os alunos aprenderão a se comunicar em francês em diversas situações, seja no trabalho ou em atividades de lazer. Os cursos de Idiomas do Senac buscam fortalecer nos estudantes as quatro habilidades linguísticas do idioma: ler, escrever, ouvir e falar. Nas aulas, os alunos são incentivados a se expressarem, visando o desenvolvimento de sua confiança e desempenho em futuras situações de comunicação. É uma experiência completa para quem busca tecnologia, inovação, prática, apoio pedagógico, avaliação frequente e feedbacks constantes.



Para se inscrever, os interessados podem acessar o site do Senac Alegrete ou comparecem presencialmente na escola, localizada na rua General Vitorino, 399, no bairro Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (55) 99963-8385 ou pelo telefone (55) 3422-1069.