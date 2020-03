Arena: a nova casa do esporte alegretense

Um remodelado ginásio, no espaço conhecido dos alegretenses como antiga sede do Clube Juventude, conta com capacidade para quase 1.800 pessoas, sistema de iluminação led, vestiários, banheiros, espaço para imprensa e bar completo.

O destaque principal fica para o palco onde irão brilhar os amantes do esporte: a nova e moderna quadra, de madeira, e que conta com sistema de amortecimento, poderá ser utilizada para disputa das séries prata e bronze, além de estar equipada com placar poliesportivo eletrônico (1,25 x 3m).

Uma grandiosa reforma, que levou mais de um ano, transformou o local para oferecer um espaço esportivo com padrão de excelência aos desportistas alegretenses, totalmente adaptado para receber pessoas com necessidades especiais. Uma obra com princípios de sustentabilidade, que contempla também o lado ecológico e o social.

Apesar da temporada das piscinas estar aberta desde dezembro, o pontapé inicial em quadra será no dia 21 de março, quando a equipe de futsal do Real fará o jogo inaugural, a partir das 20 horas.

Logo após a partida, a Arena promove uma grande festa a beira da piscina para celebrar esta nova página na história do nosso esporte. Além do completo ginásio, o complexo conta com piscina adulta e infantil, além de amplo espaço para eventos, que em breve, contará com moderno salão de festas.

Já, em abril, a Escolinha de Futsal da Arena abre as portas para as categorias Sub 11 e Sub 13, a cargo do treinador Demar Corrêa. Os atletas terão dois treinos semanais, em turno oposto ao escolar, e poderão usufruir do espaço do complexo de piscinas. A expectativa é que, devido à procura, mais categorias sejam disponibilizadas.

Os interessados podem realizar inscrições no próprio local, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h45min e das 14h às 18h30. Para fazer a matrícula é necessário documentos pessoais e atestado médico para prática do esporte. Os horários para aluguel da quadra também são agendados no mesmo local, ou através dos telefones 55 9 96704769 e 984663545.

Um novo conceito no esporte alegretense: Arena Esporte e Lazer. A comunidade ganha um espaço único com uma quadra nos padrões oficiais. A melhor da região Fronteira Oeste.