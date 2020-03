Motociclista com drogas é preso pela Brigada Militar

Homem de 30 anos que já possui antecedentes criminais, foi preso pela Brigada Militar, na tarde de sexta-feira (13). Durante o patrulhamento ostensivo, os policiais identificaram o indivíduo, pilotando uma moto, em atitude suspeita no bairro Assumpção.

Na abordagem, os policiais constataram que o carona da moto, um adolescente de 17 anos estava com folhas de seda utilizadas para confecção de cigarros de maconha e um isqueiro. Já, com o piloto da moto, que não possui Carteira Nacional de Habilitação foram localizadas três trouxinhas de maconha. Ele confirmou ao policiais que iria consumir a droga com o menor.

Encaminhados à Delegacia de Polícia o Delegado Valeriano Neto, determinou registro simples por posse de entorpecentes e corrupção de menores. Depois, de ouvidos foram liberados. O menor na presença do responsável.