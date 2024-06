Arena de Alegrete garante 100% de aproveitamento no triangular do Estadual de futsal

Na tarde do último domingo (2), no ginásio da Arena Esporte e Lazer ocorreu a primeira rodada do Triangular do Estadual Sub-15 de futsal. As equipes, Arena (Alegrete), Cruzeiro (São Gabriel) e Arena das Estrelas (Bagé), disputaram duas vagas na próxima fase da competição.

Abrindo os jogos, o time alegretense foi totalmente superior e venceu por 5 x 2 contra a boa equipe de São Gabriel. O técnico, Jerri Naziazeno, fez questão de destacar o empenho dos atletas na partida e salientou que durante a última semana os meninos treinaram forte espelhados no adversários, “nos preparamos muito para esse jogo o triunfo foi totalmente mérito dos atletas”, destacou após a partida.

Logo após, o time de Bagé saiu vencendo a equipe do Cruzeiro, mas em uma tarde iluminada do atleta Zanardo, a forte equipe de São Gabriel venceu por 7 x 4 e seguiu na esperança da classificação à próxima fase. Fechando os jogos, o time alegretense deu um “banho de bola” na equipe da Arena das Estrelas e o placar foi encerrado em 4 x 0. A sede da próxima fase ainda não foi divulgada, porém, há uma expectativa boa que esses próximos confrontos possam retornar para Alegrete.

Fotos: Arena Alegrete