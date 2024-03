Médico alegretense diz que sono é pilar essencial para saúde e bem estar

Share on Email

No Dia Mundial do Sono marcado, anualmente, na terceira sexta-feira de março é um momento oportuno para que as pesoas reflitam sobre o papel crucial que o sono desempenha na saúde e bem-estar geral. O Dr. Charles Andrade, médico clínico, que atende em Alegrete, diz que é preciso se aprofundar na ciência e entender por que o sono é tão fundamental para nossa existência.

Dr Charles Andrade

Explica o médico que durante o sono nosso corpo se engaja em várias funções críticas, desde a reparação celular até o reforço do sistema imunológico. É um momento de recuperação física e mental, onde as experiências do dia são processadas e armazenadas na memória, atesta.

E claro que ter um sono adequado, diz o médico, trás beneficos à saude de quaquer pessoa, exemplo:

Promove a saúde do coração: Dormir entre 7 a 9 horas por noite pode reduzir o risco de doenças cardíacas e hipertensão.

Apoia o controle de peso: A falta de sono pode desequilibrar os hormônios que regulam a fome.

Melhora a concentração e a produtividade: Um bom descanso noturno está diretamente ligado à melhoria da função cognitiva e à memória.

Fortalece o sistema imunológico: O sono adequado ajuda a fortalecer nossas defesas naturais contra as doenças.

Consequências da privação do Sono:

A privação do sono, no conhecimento e experiência do médico afeta muito a saúde das pessoas. Ele lembra que devido ao estilo de vida moderno pode ter consequências severas, tais como diminuição da qualidade de vida, desempenho profissional comprometido e maior suscetibilidade a doenças crônicas.

E Dr Charles diz que tem como qualquer um melhorar a qualidade de seu sono. Para isso é necessário estabelecer uma rotina: tente dormir e acordar no mesmo horário todos os dias; crie um ambiente propício: um quarto fresco, escuro e silencioso promove um melhor descanso; desconecte-se: evite telas e eletrônicos pelo menos uma hora antes de dormir e atenção à alimentação: evite refeições pesadas, cafeína e álcool antes deitar.

-Neste Dia Mundial do Sono, vamos nos comprometer a priorizar o descanso e a reconhecer o imenso valor que um bom sono noturno traz para nossas vidas. Que esse dia sirva como um lembrete de que, ao dar ao sono a importância que ele merece, estamos investindo em nossa saúde, felicidade e futuro, salienta o médico alegretense.