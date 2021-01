Arrombador entra em três lojas na mesma noite, mas não leva nada

Compartilhe















Indivíduo arrombou estabelecimentos comerciais, mas não levou nada. Na madrugada da última sexta-feira(9), no mínimo três estabelecimentos comerciais foram arrombados, na mesma quadra no Centro. Em um deles, o homem, com uma chave de roda, arrombou a porta da frente da loja e no outro foi pela parte do exaustor. Já no terceiro estabelecimento citado por uma das vítimas, não houve a informação de qual foi a forma utilizada pelo arrombador.

O curioso nos casos é que ele entrou nos estabelecimentos, porém, não levou nenhum produto. Os proprietários ressaltam que o homem deveria estar em busca de valores em espécie, mas em nenhum dos locais eles deixam dinheiro nos caixas. Em uma das lojas, o sistema de videomonitoramento flagrou toda ação do indivíduo. A Brigada Militar foi acionada e atendeu a ocorrência.