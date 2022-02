Artimanhas a serviço do crime não cessam

Diariamente o PAT faz publicações sobre golpes. São infinitas as artimanhas dos criminosos, muitas vezes audaciosos que fazem o impossível para ludibriarem suas vítimas.

Este registro feito por um alegretense na Delegacia de Polícia, já tinha sido divulgado, contudo, neste período do ano, as pessoas precisam ficara inda mais atentas a supostos descontos e faturas enviadas por outros meios que não os habituais. Por exemplo, que tem carnê de pagamento de financiamento de algum veículo, pode receber através do whatsApp uma proposta com desconto. Mas é preciso se certificar bem, pois os estelionatários estão enviando boletos que são semelhantes ao das financeiras, porém, o banco é outro e, assim que realizam o pagamento acabam caindo no golpe.

Assim aconteceu com o alegretense que recebeu um boleto com desconto e, após um período, soube que do setor jurídico da financeira que estava com o pagamento em aberto. Ao enviar o comprovante de pagamento foi constatado que o banco era outro e não o da financeira, desta forma, ficou com prejuízo de quase 700 reais.