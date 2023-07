Assinada ordem de serviço para pavimentação da rua Mariz e Barros

Share on Email

Com um investimento de R$ 485.383,23, dos cofres da Prefeitura de Alegrete, essa iniciativa demonstra o equilíbrio financeiro e o compromisso sério da gestão atual.

A cidade tem avançado significativamente em seu programa de requalificação do pavimento, visando garantir acessos seguros e melhor qualidade de vida para todos os moradores, independentemente do bairro em que residam. Essa obra em particular representa um avanço importante nesse sentido.

Ao longo de dois anos e meio de gestão, a Prefeitura tem direcionado cerca de R$ 35 milhões para investimentos nesse setor, o que representa o maior montante já investido na história de Alegrete. Esses recursos têm sido aplicados em diferentes obras em toda a cidade, visando melhorar as condições das vias públicas e o bem-estar da população.

Além da rua Mariz e Barros, a Prefeitura também tem se empenhado em outras obras importantes. As ruas Tiradentes e Vinte de Setembro, por exemplo, estão recebendo melhorias, garantidas para a valorização e o desenvolvimento dessas áreas. Outro destaque é a grande revitalização da avenida Caverá, que está sendo realizada com investimentos superiores a R$ 6,5 milhões.