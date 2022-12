Casamento na praia de MV, pés descalços na areia e um pôr de sol como homenagem

Celebrar a história de amor com um lindo casamento na praia. Esse foi o desejo de Taigler Oliveira da Silva, instalador de Fibra Óptica que reside em Manoel Viana.

Desta forma, as areias brancas, da Praia e Camping Rainha do Sol, foram palco da celebração da união entre Taigler e Dulcineia Dias Dornelles – Assessora de Bancada.

A vista para o rio Ibicuí, foi o cenário do primeiro casamento realizado na areia da praia de Manoel Viana.

Pés na areia, com direito ao pôr do sol e festa com lua e estrelas foram momentos inesquecíveis e encantadores. O contato com a natureza e todas as pessoas queridas juntinhas formam o ambiente perfeito para festa e romance.

A noiva que entrou em contato com o PAT e destacou: foi tudo idealizado pelo meu então noivo, a ideia de casar na areia da praia. Nascemos e crescemos em Manoel Viana, nossa família é toda daqui, a nossa praia está linda, recebendo muitos turistas, ele sempre teve a vontade e o desejo de que nossa cerimônia fosse na areia da praia, e foi o que aconteceu, a cerimônia e a confraternização – um happy Hour”- explicou.

No dia e hora do casamento, eles completaram exatamente 11 anos, 11 dias, 11h de união. “Oficializamos nosso matrimônio, que representa a união de dois seres humanos que no início dos anos 2000 trocaram o primeiro olhar sem saber o que o futuro tinha reservado para eles”- lembra.

O relacionamento:

Tudo começou quando duas crianças se encontram pela primeira vez nos festejos de carnaval em fevereiro do ano 2000, onde para aquele menino ver aquela boneca em um Escort conversível vermelho foi o máximo. Paixão à primeira vista – destaca o também músico Taigler.



11 anos se passaram, muita coisa aconteceu para ambos, as crianças viraram adolescentes e em meados do ano de 2011, novamente se encontraram como colegas de aula na Escola Manoel Viana, porém, a amizade ainda não era sólida, pouco contato entre os dois.

Com a era da internet em alta começaram as trocas de mensagens pelo MSN com vários amigos

em comum, mas ainda nenhum sinal de romance.

Mais um tempo se passou, sem muito contato. Quando no meio do ano acontece o primeiro contato com segundas intenções que parte dele. Tal contato respondido por ela, o primeiro beijo acontece. A partir daí, foram várias idas e vindas, encontros às escondidas (planejados por amigos e primos que estavam presentes no casamento), trocas de mensagens, encontros após as festas, até que no dia 29/11/11 iniciam oficialmente o namoro.

Depois deste dia, o amor apenas se fortaleceu e eles destacam que são almas gêmeas que desde muito cedo, mesmo com a inocência da infância, já sentiram em seus corações que a vida reservava muito mais, que se concretizou com a emoção de um casamento realizado em um local mágico para os dois.