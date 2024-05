Santa Casa suspende cirurgias eletivas em Alegrete

Share on Email

Devido a isso, os Hospitais gaúchos suspenderam as cirurgias eletivas. A Santa Casa de Alegrete, também, suspendeu esses procedimentos até a próxima- feira (13). O Hospital só realiza atendimento de urgência e emergência na parte de cirurgias, conforme o provedor, Roberto Segabinazzi. Ele informa que, nesta semana, não chegaram alguns suprimentos como alimentos de hortifrutigranjeiros. Segundo o provedor, são servidas mil refeições por dia aos internados do Hospital.

Quanto aos materiais, diz que em tem estoque, mas já entraram em contato com o Hospital Militar e Prefeitura, em caso de necessidade para solicitarem ajuda de itens como soro gase, dentre outros insumos que têm muita rotatividade no dia a dia do hospital.