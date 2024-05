“Ele não teve a mínima piedade”, diz MP em relação à conduta do motorista preso que atropelou e matou idosa

Depois de concluída a investigação pela Policia Civil, o inquérito policial foi remetido ao Ministério Público com indiciamento do motorista. A Promotora Rochelle Jelinek, da Promotoria Criminal de Alegrete, ofereceu denúncia contra acusado por 4 crimes: homicídio doloso triplamente qualificado (cometido com meio cruel, sem possibilidade de defesa para a vítima, e com perigo de dano para outras pessoas), fugir sem prestar socorro, abandonar o local do acidente, e dirigir embriagado.

A Promotora entendeu que não se trata de um homicidio culposo (sem intenção), pois o acusado estava embriagado, dirigia em alta velocidade, fez manobras perigosas em via publica, invadiu a ciclovia e o canteiro central, onde abalroou violentamente a vitima, arremessou-a para o alto e arrastou-a pelo chão, o que causou politraumatismo, hemorragia interna e traumatismo craniano. Após atropelá-la, deixou-a gravemente ferida, nao prestou socorro e fugiu do local, “revelando ausência do mais elementar sentimento de piedade. Não teve a menor preocupação se ela poderia morrer ou não, deixou-a lá estirada ao chão”. Por isso a Promotoria entende que o caso é homicidio doloso e deve ser levado a julgamento pelo júri.

A denúncia foi recebida na íntegra pelo juiz, que também deferiu o pedido de prisão preventiva feito pelo Ministério Público, por entender que houve gravidade concreta na conduta do réu.