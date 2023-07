Associação de moradores mantém ação sobre a degradação das ruas do bairro Nilo Gonçalves

A situação das ruas do bairro Nilo Soares Gonçalves, conjunto habitacional do programa Minha Casa Minha, se arrasta há mais de três anos. Logo em seguida que foi entregue aquele complexo habitacional, em 2015, com 450 casas, a pavimentação de algumas ruas começou a se deteriorizar. A Associação de Moradores, após uma série de tentativas de buscar a manutenção das ruas, entre a empresa que fez a obra e a Prefeitura, teve que acionar a Caixa Federal para tentar garantir o direito de que as vias do bairro recebam a devida manutenção.

A situação, de acordo com Luis Euclides vice -presidente do bairro, é precária e as ruas depois de muitos buracos estão virando vias de chão batido, informa. A ação está na justiça e a expectativa dos moradores e que a saia uma decisão positiva, afinal todos que sonhavam em ter sua casa própria querem respeito e atenção aos mais três mil moradores daquele bairro da Zona Leste de Alegrete.

Desde 2020 a Associação de Moradores deu início a uma ação coletiva para que as ruas recebam manutenção e o processo estava bem adiantado, contudo, devido a pandemia ocorreu um grande atraso e a desatualização de alguns dados.