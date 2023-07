Cães mortos por envenenamento causam revolta

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Três cães ovelheiros foram envenenados nas proximidades do estabelecimento Recreio, local de remates no Inhandui, interior de Alegrete. Dois deles não resistiram e vieram a óbito ao nascer do dia 21, enquanto o terceiro, em meio ao desespero, fugiu para o campo durante a madrugada, sem retornar desde então. Márcio Peres da Silveira, dono dos cães, falou sobre a dolorosa experiência e fez um apelo à comunidade local.

A crueldade aconteceu na noite de 20 para 21 de julho, quando íos três “companheiros” de Márcio, foram vítimas de um ato covarde e sem sentido. O veneno usado não só tirou a vida dos animais, mas também deixou marcas indeléveis de dor e tristeza no coração de seu tutor.

Em entrevista ao PAT, Márcio lamentou profundamente a perda dos animais e enfatizou a importância de tratar os animais com respeito e carinho. “Lamento que atos de covardia dessa natureza são cometidos contra animais (irracionais), quando o correto seria que os proprietários fossem comunicados, caso os cachorros tenham causado qualquer prejuízo a alguém”, afirmou.

O envenenamento de animais é uma prática ilegal e cruel, que causa sofrimento às famílias. Diante desse triste episódio, Márcio faz um alerta a todos os moradores das redondezas do estabelecimento para que fiquem atentos à segurança de seus animais e os “atem” durante a noite.