Até o momento, um partido recebeu recursos do Fundo Eleitoral em Alegrete

Exatamente a um mês em que escolheremos o novo Prefeito e Vice de Alegrete e mais os 15 vereadores, o repasse do Fundo Eleitoral ainda não tem respostas para a maioria dos Partidos com direito aos recursos aqui na cidade.

Em contato com representantes dos quatro partidos, com candidatos a majoritária neste pleito aqui no Município, a informação é de que até o momento apenas um recebeu os recursos do Fundo Eleitoral.

O presidente do MDB, Airton Amaral, informa que para receber os recursos os partidos devem estar com tudo em dia e são muitas as exigências. Ele foi a Porto Alegre tratar disso e se vier aguardam em torno de 39mil a que teriam direito.

Pelo PP, falou o próprio candidato a Prefeito, Jetter de Souza, que confirmou que até o momento não receberam nenhum valor e que se vier seria em torno de 30mil.

A presidente do PDT, Fernanda Canto, falou que chegou parte do valor , mas por enquanto eles não tem acesso a senha e estão providenciando isso.

Lilian Alvarenga informa que o PT já recebeu o recurso de 99 mil reais. O valor já está na conta da agremiação partidária.

O PRTB tem direito ao fundo eleitoral, porém o partido, em nível nacional, abriu mão deste recurso, informou Alexandre Machado presidente do partido aqui no Município.

O diretório nacional de cada partido é o responsável por direcionar os valores aos Partidos nos municípios brasileiros.

Vera Soares Pedroso