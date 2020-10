Atividade da UERGS dá atenção às crianças em tempos de pandemia

As medidas de distanciamento social ampliado adotadas para frear o número de infectados pelo coronavírus têm provocado algumas dificuldades funcionais e comportamentais nas crianças: dependência excessiva dos pais, irritabilidade, desatenção, preocupação, problemas com sono (falta de sono, muito sono ou pesadelos), muito ou pouco apetite, agressividade.

Isso tudo é reflexo da insegurança sentida pela criança e pegou as famílias de surpresa sendo que muitas têm tido dificuldade em lidar com a situação. Para que a criança se sinta segura, necessita manter uma rotina, ter horários estabelecidos para se alimentar, tomar banho, fazer tarefas, brincar sozinha, interagir com os familiares. Tudo isso propicia uma sensação de organização e reduz os níveis de estresse.

Pensando nisso, as acadêmicas do quinto semestre do curso de Pedagogia da UERGS Alegrete, juntas com a professora Adriana Truccolo tiveram a ideia em fazer uma campanha educo/interativa ou seja, postar informações breves sobre o assunto e sugestões de atividades que podem ser realizadas com os pequenos durante esse período, e interagir com as famílias.

Leitura e Contação de Histórias, Desenho, Quebra-cabeças, auxílio no preparo de alimentos, auxiliar nas tarefas da casa, são exemplos de atividades que estimulam a imaginação da criança e contribuem não só para o seu desenvolvimento cognitivo mas também para que se reconheçam como capazes de realizar tarefas auxiliando na construção da autonomia.

Dessa forma, o conteúdo informativo está sendo postado no Facebook Adriana Barni e convidamos você para compartilhar sua experiência conosco, curtir, discordar, enfim interagir. Deixe seu depoimento, conte-nos de sua experiência com seu pequeno, sua pequena,diz Adriana Truccolo.