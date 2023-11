Atleta de 18 anos morre durante partida de futsal em Soledade

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Guilherme Carvalho Castaman, jovem de 18 anos, perdeu a vida de forma precoce na noite da última terça-feira (14) durante uma partida de futsal no campeonato municipal de Soledade. Conhecido por sua personalidade sorridente e brincalhona, Guilherme era descrito pela mãe, Maria Elizete Portela de Carvalho, como alguém com um coração generoso.

O incidente ocorreu durante a 33ª rodada do campeonato municipal da cidade, onde o atleta, integrante do time SRB de Soledade, teve um mal súbito durante o jogo. Após algumas horas, infelizmente, veio a falecer.

Além do futsal, Guilherme tinha outras paixões, como andar a cavalo e torcer pelo Grêmio. Sua mãe, Maria Elizete, optou por não conceder entrevistas, mas compartilhou uma carta escrita para seu filho durante o velório, realizado na quarta-feira (15), na Capela São José, sala dois, em Soledade.

Na carta, ela recorda a infância do jovem atleta, descrevendo-o como alguém que desde cedo manifestava uma personalidade arteira e inquieta, sempre testando seus próprios limites. “Seu espírito era livre, solto, buscando algo além do nosso entendimento e vibrando a cada conquista”, destaca trecho do emocionante relato materno.

A comunidade local, consternada com a perda repentina, se despede de Guilherme Carvalho Castaman, lembrando-o como “nosso gurizinho” que deixou marcadas memórias de alegria e paixão pelos esportes.

Com informações: GZH