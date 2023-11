Mulher morre e outras 57 pessoas ficam feridas após centro esportivo desabar no RS

Giruá, no noroeste do Rio Grande do Sul, enfrentou uma tragédia na noite desta quarta-feira (15), quando o teto de um centro esportivo desabou durante um temporal na região. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, uma mulher de 26 anos perdeu a vida, e outras 57 pessoas ficaram feridas no incidente.

O complexo, situado no bairro Santa Fé e equipado com quadras de vôlei, padel e futebol society, sofreu danos substanciais, conforme evidenciado por imagens que mostram a estrutura retorcida do teto.

De acordo com relatos dos bombeiros, o desabamento ocorreu durante uma confraternização, com dezenas de pessoas presentes no local. O vento forte associado ao temporal foi identificado como o fator desencadeante da queda do teto do centro esportivo.

As autoridades estão conduzindo investigações para esclarecer as circunstâncias específicas que levaram ao incidente. A comunidade local enfrenta o impacto da perda de uma vida e mobiliza esforços para apoiar os feridos durante o processo de recuperação.

