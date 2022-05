Atleta morre ao final de atividade do Dia do Desafio em Alegrete

Assim que sentiu-se mal, a ambulância dos Bombeiros com apoio da Brigada Militar realizou um rápido atendimento ao corredor de 57 anos. Segundo informações, o atleta identificado como Marco Antônio Dorneles da Silva, participava de corridas há, no mínimo, quatro anos.

As informações preliminares dão conta de um infarto. De acordo com a gerente local do Sesc Cláudia Rizatti, devido ao mau tempo não iria ocorrer a atividade final que poderia ser com bike, uma caminhada ou uma corrida que corresponde a 3KM, entretanto, o atleta e mais nove pessoas chegaram no Sesc e disseram que gostariam de realizar o percurso e, assim foi feito.

“Mas foi tudo bem tranquilo, eles saíram e retornaram juntos(num trote, nem foi corrida).

No final, tiramos fotos, sem pódio mesmo e os agraciamos com alguns regalos pela participação. Quando já estavam saindo, Marcos passou mal teve os primeiros atendimentos do técnico em enfermagem, dos Bombeiros e, por mais de 30 minutos, foi feita a tentativa de reanimá-lo na UPA, mas ele não resistiu”- explicou.

No último domingo, o atleta foi campeão na categoria de 55 a 59 anos, ao lado do Prefeito Márcio Amaral, na 36º Rústica do Trabalhador, realizada em Alegrete.

Os amigos e o irmão descreveram que Marcos treinava toda semana, duas vezes pelo menos realizava com um amigo, o percurso de 8 a 10 km.

Ainda não há informações sobre as últimas homenagens.