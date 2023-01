Ator de “Os Vingadores” se envolve em acidente grave

Share on Email

De acordo com os vizinhos do ator, a máquina de limpar neve passou por cima de uma da suas pernas causando uma fratura grave. Um dos vizinhos, médico, fez um torniquete até a chegada dos paramédicos devido a quantidade de sangue que o ator estava perdendo.

Jeremy está internado em estado crítico, mas estável, em um hospital de nevada, nos Estados Unidos. O astro sofreu trauma no tórax e ferimentos ortopédicos, o que fez com que ele fosse submetido a uma cirurgia na segunda-feira (2).

Nesta terça-feira, o ator fez sua primeira aparição após o acidente. Jeremy publicou uma foto em suas redes sociais durante a noite para agradecer as mensagens de carinho dos fãs. Em postagem no Instagram, ele disse que ainda está processando tudo que viveu, mas faz questão de agradecer as mensagens de apoio.

Jeremy Renner

Jeremy Lee Renner, 51, é um ator, produtor cinematográfico, maquiador e músico estadunidense. Ele ficou conhecido por interpretar o super-herói Clint Barton, o Gavião Arqueiro, de “Os Vingadores”. O astro foi indicado ao Oscar duas vezes, pelo filme “Guerra ao terror”, em 2008, e “Atração Perigosa”, filme de 2010.

Podemos encontrar Jeremy em outros filmes como “A Chegada”, “Missão Impossível – Nação Secreta”, “Trapaça”, “Era uma vez em Nova York” e “João e Maria: caçadores de bruxas”.

