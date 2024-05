Produtores de hortifruti de Alegrete também tiveram a produção comprometida pelo excesso de chuva

A produção de hortrifrutigranjeiros de todo estado foi duramente afetada pelas chuvas, provocando escasses e aumeto de preço desses produtos.

Uma das alternativas seria os produtores da agricultura familiar de Alegrete suprir parte da necessidade de consumo local. Porém, os estragos aqui foram tão impactantes como em outras regiões do Estado.

Cleber Figueira, da Associação de Hortifrutigranjeiros de Alegrete diz que é triste ver as perda de verduras e legumes, devido excesso de água que caiu no Município.- As cenouras apodreceram no solo, alface não existe mais, assim como beterraba. Já estamos fazendo levantamento e comunicando à Prefeitura sobre as perdas e não poderemis cumprir contratos com escolas em que entregávamos verduras, legumes e frutas.

Já estamos replantando o que der, pois precisamos de sol para que as mudas cresçam e voltem a produzir, destacou Figueira. O que esta embaixo de estufas se salvou, mas o que está em canteiros a campo não existe mais nada, lamenta.

Os produtores dizem que gostariam muito de ajudar a abastecer os consumidores de Alegrete, mas infelizmente sofrem as mesmas perdas que colegas de outras regiões do Estado.