Reportagem do PAT foi aos supermercados ver se há desabastecimento de produtos

Na tarde desta quarta-feira (8), a reportagem do PAT visitou os principais supermercados de Alegrete e procurou averiguar como está a situação dos estabelecimentos em relação a falta de alguns produtos e a previsão de reabastecimento.

Em um supermercado da Cidade Alta, boa parte dos produtos estão em boa quantidade nas gôndolas, porém, alguns da linha hortifruti e do setor de limpeza foram encontrados em menor quantidade. O gerente do estabelecimento salientou que não há previsão de reabastecimento no estabelecimento,” estamos sem nenhum retorno, alguns produtos como de limpeza e alimentação estão em precariedade em todo Estado e nós também seremos atingidos”, destacou.

Em outro supermercado da região sul de Alegrete, a situação está mais precária. Cerca de 90% do hortifruti estão em falta, poucos produtos como abacaxi, banana e abóbora restam no local. Conversando com a repositora do setor, ela salientou que um caminhão está a caminho do Município, porém, está parado em uma balsa no norte do Estado, pois a carga está acima do permitido,”estamos no aguardo da liberação do veículos, dependemos dele para suprir a carência do setor”, destacou.

Já outro empreendimento do setor, está com a situação mais estável. Conversando com o responsável pelo estabelecimento, ele destacou que a rede está bem de estoque, porém, destacou que na parte do hortifruti, banana, maça e cenoura, já não são mais encontrados no supermercado. O servidor também destacou que qualquer previsão sobre a normalização no abastecimento de mercadoria é precipitado, pois grande parte dos produtos vêm por estradas que estão danificadas pelas cheia no Rio Grande do Sul.

A percepção da reportagem é de que há falta de itens e a reposição está comprometida pelo menos nos próximos dias em Alegrete. O setor de hortifruti é o mais comprometido, o segundo é o de limpeza; água sanitária, sabão em pó e outros estão em menor quantidade nos supermercados do Município.