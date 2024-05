Postos de identificação em Alegrete estão inoperantes por queda na rede

Share on Email

Quase totalidade dos postos de identificação online do Estado estão sem sistema devido a uma queda na rede. Não há possibilidade de atendimento até que ocorra o retorno do sistema. Equipes técnicas estão empenhadas em solucionar o problema e retomar a operação.

Em Alegrete, o cidadão que tinha agendamento marcado ou senha será atendido assim que o sistema for retomado. O retorno dos serviços prestados pelos Postos de Identificação, como a emissão de carteiras de identidade, só poderá retornar quando for restabelecida a rede da PROCERGS. Segundo apurado junto ao IGP no município, o sistema está sem previsão de retorno.