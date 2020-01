Autor de furto foge da BM e se esconde dentro da geladeira

No início da tarde desta segunda-feira (6), a Brigada Militar prendeu um indivíduo conhecido no meio policial.

Ele estava com quatro jogos de rédeas completas( freio e cabeçada) em uma mochila.

Ao ver a viatura, vulgo Boquinha, saiu correndo, entrou em sua residência e escondeu-se dentro da geladeira. No momento da fuga ele jogou a mochila com as rédeas para o interior do pátio, tentando ludibriar os policiais. Boquinha já é conhecido pelo número considerável de furtos. A abordagem foi realizada na Avenida Dr Lauro Dorneles.

Até o momento, os policiais não localizaram à vítima, tampouco ele soube informar a procedência. Se alguém tiver qualquer informação sobre o material deve entrar em contato com a Delegacia de Polícia – 3422- 4525.

Sem vítima, o indivíduo é ouvido e liberado.