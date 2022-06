Autor do homicídio contra “Litro Seco” é preso em Alegrete

De acordo com informações, os policiais civis da Delegacia de Polícia com o apoio da DECRAB de Alegrete, coordenados pela Delegada Fernanda Mendonça, efetuaram o cumprimento de mandado de prisão preventiva do autor do homicídio qualificado cometido em 8 de maio de 2022.

Na Sessão do Tribunal do Júri vítima inocenta o réu

Naquela data, o autor do crime, de 31 anos, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, Jorge Luis Santos Araújo, de 53 anos, no bairro Rui Ramos.

A vítima foi socorrida mas faleceu antes mesmo de chegar à UPA em razão de disparos que atingiram a cabeça.

O inquérito já foi concluído pela Polícia Civil e remetido ao poder Judiciário com indiciamento pela prática de homicídio qualificado, tendo sido pedido pela autoridade policial a prisão preventiva do autor, a qual foi deferida.

No dia de hoje, o homem foi capturado e encaminhado à DPPA para o registro. Após, ficará à disposição da justiça no Presídio Estadual de Alegrete.