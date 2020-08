Auxílio Emergencial e FGTS: Caixa não vai abrir neste sábado em Alegrete

Compartilhe









A gerência local da Caixa Econômica Federal informa que neste sábado não vai abrir a agência de Alegrete somente o auto atendimento.

A Caixa Econômica Federal (CEF) vai abrir 770 agências neste sábado (8), das 8h às 12h, para pagamento de valores depositados em poupança social digital do banco, referentes ao Auxílio Emergencial e ao saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Veja aqui a lista de agências. Porém, isso acontece para algumas agências e Alegrete não foi contemplada com a abertura, no dia de hoje.

Serão liberados neste sábado saques e transferências de novas parcelas do Auxílio Emergencial para 3,8 milhões de beneficiários do programa nascidos em abril e que estão nos lotes 1 a 5. Saques e transferências também serão liberados para 381 mil beneficiários nascidos entre janeiro e abril e que estão entre os que tiveram o pedido liberado no último dia 3: beneficiários do sexto lote; e do primeiro lote, que receberam a primeira parcela em abril mas tiveram os pagamentos suspensos.