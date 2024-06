Auxílio Reconstrução será pago em breve para atingidos pelas cheias do Ibirapuitã

Um total de 37.663 famílias confirmaram os dados cadastrados pelas prefeituras do Rio Grande do Sul e estão prontas para receber o benefício de R$ 5,1 mil. É a segunda remessa do Auxílio Reconstrução do governo federal, que começou ser pago na última terça-feira (4).

Das 47.584 famílias cadastradas nesta fase, 9.921 devem receber o auxílio nos próximos dias. As famílias foram atingidas pelo fenômeno climático que atingiu o estado há pouco mais de um mês. Até agora, 92.176 famílias foram aprovadas nas duas remessas do auxílio e 38.244, da primeira remessa, já estão com o dinheiro na conta.

A reportagem do PAT entrevistou o coordenador da Defesa Civil de Alegrete, Renato Grande, que informou sobre os cadastramentos no município. Ele fez questão de destacar que um bom número de pessoas procuraram a Prefeitura para realizar o cadastro e que pela alta demanda, o valor ainda não foi repassado aos desabrigados, “estamos recebendo todos os dias novas demandas, acreditamos que o mais breve possível esse valor estará na conta bancária das pessoas”, explicou o servidor público.

Além disso, Renato informou que mais de 800 pessoas realizaram o cadastro em Alegrete. Um novo projeto chamado” Volta por Cima” que o Governo Federal está disponibilizando, pode ser feito pelos alegretenses atingidos pela última cheia, através da Secretaria de Assistência Social do Município.