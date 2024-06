Fênix, Bloco e Real vencem na quinta rodada do Citadino

Abrindo a rodada, Fênix/ Cidade Alta venceu por 4 x 0 a equipe do Danúbio. O jogo foi marcado pelo equilíbrio, porém, a equipe do Cidade Alta soube converte as oportunidades em gols. No jogo seguinte, o bom time do Bloco venceu pelo placar de 3 x 0 o Futsal Brasil. Destaque para a torcida do Bloco que levou um bom número de simpatizantes pela equipe ao ginásio.

Fechando a noite, Real e Aimoré protagonizaram um jogo movimentado. A equipe tricolor da cidade alta abriu um vantagem de 4 x 1 no placar e começou a administrar o escore. Na segunda etapa, o time do Aimoré pressionou e conseguiu descontar no marcador, placar final 6 x 5. O citadino retorna nesse sábado a partir das 19h com mais três jogos.