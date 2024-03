Balanço das árvores atingidas pelo temporal em Alegrete

Share on Email

Na metade da manhã deste dia, 21, temos um balanço dos estragos do vendaval que ocorreu na madrugada aqui em Alegrete. Houve o registro de árvores caídas em vários pontos da cidade. No centro, caiu uma na Rua Gaspar Martins com Avenida Dr Lauro e outra de grande porte em frente ao complexo Alexandre Lisboa.

Uma outra árvore está inclinada e ameaças cair em frente ao CAL. No bairro Ibirapuitã, caiu uma em cima de uma casa desabitada, na rua Sebastião.

Árvore atingiu poste de concreto

O vendaval, também, atingiu árvores no bairro Santo Antônio, na avenida Assis Brasil. O trabalho de remoção das árvores que interromperam ruas iniciou ainda madrugada, com o trabalho da Corporação de Bombeiros. Em outros pontos, equipes da Secretaria de Infraestrutura já estão na rua retirando os galhos caídos.

Inicialmente, ainda na madrugada foi registrado 15 mil clientes sem energia em Alegrete, entre a cidade e interior, depois caiu para 10 mil. Equipes de RGE estão a campo realizando o trabalho de reconstituição da energia elétrica em clientes aqui do Município.