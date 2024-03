Alegrete está entre os 10 municípios afetados pela falta de energia devido ao temporal

Os municípios mais afetados até o momento são Gravataí, Santana do Livramento, Santo Ângelo, Cachoeirinha, Canoas, Santa Maria, Alegrete, Uruguaiana, Canela e Caxias do Sul, com 337 mil clientes desabastecidos, às 9h da manhã, representando 10% do total de clientes da empresa.

O pico de clientes desligados foi às 7h da manhã quando 419 mil ficaram sem energia elétrica.

As equipes da RGE estão totalmente mobilizadas e trabalham para restabelecer o serviço aos clientes sem energia no menor prazo possível.

A RGE alerta que a população deve ficar longe de fios partidos ou galhos de árvores que estejam caídos sobre a rede elétrica. A orientação nesses casos é acionar imediatamente a RGE e o corpo de bombeiros e aguardar o atendimento.

Em caso de falta de energia chame a RGE através de um dos canais de atendimento:

SMS: Envie mensagem com o seu código (que consta na conta de energia elétrica) para o número 27350.

WhatsApp: (51) 9 9955.0002

Site: www.rge-rs.com.br

App: CPFL Energia (disponível para Android e iOS)

Call Center: 0800 970 0900.