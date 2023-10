Balsa do Mariano Pinto volta a realizar a travessia do Ibicuí

A Administração da Balsa emitiu na última sexta-feira um comunicado que a travessia está disponível para carros e veículos leves.

Elaine Londero, da Associação dos Moradores, relatou à reportagem do PAT que a travessia da balsa já estava disponível desde as primeiras horas de sexta-feira. ” O rio Ibicuí sofreu um recuo nos últimos dias e com isso podemos voltar com nossas atividades”, disse a servidora.

A Balsa do Mariano Pinto é uma das passagens de Alegrete para Itaqui e Maçambará, pelos que rodam pela RS/566. A Associação trabalha pelo desenvolvimento da Região do Mariano Pinto, distante mais de 60 km de Alegrete. O local tem a Balsa por onde passam os veículos leves e de carga que vêm de Itaqui para Alegrete ou vice versa, sendo a única passagem naquela região por sobre o Rio Ibicuí.