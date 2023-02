Banco de alimentos entrega doações a casas asilares e APAE

Na última semana, as doações foram entregues aos Asilos São Vicente de Paula, a Casa Lar do Idoso “Ari Vargas Paim”, ao Residencial Geriátrico “Viver” e a Pastoral Social da Paróquia São José e APAE.

As doações, conforme Adão Roberto Rodrigues são resultado das doações da comunidade nas campanhas de arrecadação do Banco de Alimentos de Alegrete. Esta ação é um avanço do projeto do Banco de Alimentos de Alegrete que após atender prioritariamente às famílias, busca também atender as instituições sociais de Alegrete.

Mais de cinco mil quilos de alimentos foram distribuídos neste período de férias em continuidade à missão de combate à fome do Banco de Alimentos de Alegrete

Em janeiro de 2023 foi intensificadas ações na comunidade para o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social devido a falta de alimentos e cadastradas no Banco de Alimentos de Alegrete. As famílias cadastrada foram atendidas pela equipe que realizou o cadastro social, avaliação e entregue uma doação.



O Banco de Alimentos de Alegrete busca combater a fome, proporcionando segurança alimentar às famílias em vulnerabilidade social e que mais necessitam deste apoio.

Interessados em fazer doações, podem ser entregues nos seguintes pontos de coleta: AABB, Loja Fighera Máquinas ou ligue para 999566385.



O Projeto do Banco de Alimentos de Alegrete conta com apoio de diversas instituições parceiras.

Mais informações, ligue: 999566385