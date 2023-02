Antonino Souza Dorneles, médico e agropecuarista, morre aos 85 anos

O agropecuarista, com um histórico de muito envolvimento na cidade, teve a vida dedicada a auxiliar a todos. O sobrinho, jornalista Paulo Berquó, em uma homenagem ao tio, destacou em uma postagem que há poucos dias contava, comovido, a história do IPE que Paulo André Berquó(in memorium) plantou junto com o Tio Antonino e seu neto Dudu, no acampamento que era uma espécie de refúgio deles.

“Recebo a triste notícia de que meu tio faleceu. Sem susto, sem dar sinal, enquanto dormia lá na estância dele. Tio Antonino foi um baita cara. Um grande cidadão. Um médico radiologista aplicado até decidir dedicar-se apenas a Olhos D’água”- ressaltou.

Mas além da atribuição como médico, o agropecuarista também teve uma grande atuação no Município quando assumiu funções na sociedade, na diretoria do Sicredi e também, deixou sua marca como presidente da Cooperativa Agroindustrial Alegrete (CAAL), num momento importante de consolidação do cooperativismo. Além de outras atividades que foi chamado para servir, como no período que esteve à frente na luta pelo Memorial Oswaldo Aranha.

“Tive o privilégio de trabalhar com ele na CAAL por alguns anos, conferindo de perto sua enorme capacidade de fazer as coisas acontecerem com qualidade. Deixa um imenso legado”- acrescenta Paulo.

Já o jornalista Alair Almeida, recordou um último encontro com dr. Antonino quando da inauguração da estátua do poeta Mário Quintana na praça Getúlio Vargas. “Sempre atencioso, foi um contato rápido e o registro de sua presença naquele momento muito especial para a família de Antonino e para a cidade”- pontuou Alair.

As últimas homenagens serão na Funerária Angelos, na rua Daltro Filho, 220, Centro. O sepultamento ocorre às 11h deste domingo(19), no Cemitério Municipal de Alegrete.