Assercal garante Carnaval na Nova Avenida – com estrutura que a festa exige

Depois de quase nove anos, Alegrete vivencia de forma intensa a magia e encanto da retomada do Carnaval. Daquele ano de 2014 em que as cinco escolas de samba da cidade brilharam na Avenida, a festa popular adormeceu e muitas foram as tentativas de retomar o evento na avenida, sem sucesso.

Só que em 2022, o povo do samba resolveu se unir para colocar as escolas de Alegrete na rua novamente. A vontade e emoção de retomar o Carnaval de rua na cidade foi tomando força e os organizadores começaram a levantar recursos de emendas parlamentares e a própria Prefeitura que repassou recursos.

E o povo do samba começou as tratativas em abril de 2022 e iniciou 2023 a todo o vapor. Para quem ama a festa está sendo uma emoção atrás da outra ver a cadência das baterias e cantar o samba-enrredo nas quadras das escolas.

Há cerca de três meses virou rotina, MICA, Canudos, Imperatriz, Ritimistas e Pôr do Sol trabalharem em suas quadras nos eventos e ensaios para a grande festa em março.

Por outro lado, a montagem e toda a preparação da Avenida ficou a cargo da Assercal que escolheu a Avenida Inácio Campos de Menezes para ser o palco da grande festa nos dias 3 e 4 de março.

Em relação aos problemas no muro dos camarotes, o presidente da Assercal Gilson Vaucher informa quejá foi acertado com a fiscalização do CREA. Gilson Vaucher, presidente da Assercal, informa que na próxima semana terá uma reunião como Minitério Público para esclarecer eventuais dúvidas.

Informou, ainda, que do total de 143 camarotes vão ser entregues 125 que já haviam sido vendidos. Portanto, o Carnaval sai na Avenida do Samba – Inácio Campos de Menezes com toda segurança, iluminação e som nos dias 3 e 4 de março de Alegrete.

As arquibancadas começam a ser montadas na quarta- feira de cinza na Avenida do Samba, conforme Vaucher.