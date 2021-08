Banco de Alimentos já é realidade em Alegrete

Com cadastro na Rede de Bancos de Alimentos do Estado do Rio Grande do Sul, o Banco de Alimentos de Alegrete já está em funcionamentto.

Neste primeiro momento o banco de alimentos vai atuar inicialmente como um núcleo da rede estadual e avançando em seu processo de formação. Neste período, o Banco de Alimentos de Alegrete terá o suporte administrativo da Rede de Bancos de Alimentos e poderá desenvolver suas ações solidárias, estruturantes e de mobilização da comunidade no combate a fome.

Esta informação foi apresentada em reunião realizada na última quinta-feira ( 26 ), na sede da Associação de Arrozeiros de Alegrete.

Reunião definiu metas e funcionamento do Banco de Alimentos

A reunião foi coordenada por um dos organizadores, Adão Roberto apresentou o relatório da Reunião realizada em Porto Alegre com a Direção da Rede de Bancos de Alimentos, diretrizes de funcionamento, estrutura, operacionalização, depósito, distribuição, sábado solidário e definição da forma de entrega aos beneficiários que será pelas regiões com vulnerabilidade social.

Sábado solidário uma das atividades do banco



Apoiam o Banco de Alimentos de Alegrete as seguintes instituições: Consulado do Internacional, Lions Club Ibirapuitã, 6º RCB, Associação dos Arrozeiros de Alegrete, CAAL, Lions Club Alegrete, UNIPAMPA, Centro Empresarial de Alegrete, Rotary Club Alegrete Sul, Rotary Club Alegrete Norte Centro, Grupo Escoteiro Honório Lemes, 4ª Região Tradicionalista, 10º Blog, Lojas Quero Quero e Lojas Grazziotin.

O Projeto já tem mais de 20 anos no Rio Grande do Sul e a Rede de Bancos de Alimentos conta com a participação de inúmeras organizações gaúchas para concretizar ações efetivas em benefício às famílias carentes. Atualmente no Rio Grande do Sul, o Banco de Alimentos distribui 250 mil toneladas de alimento, atendendo cerca de 22 mil famílias mensalmente. Maiores informações podem ser obtidas pelo telefone: (55)999566385.

Fotos: Banco de Alimentos/Alegrete