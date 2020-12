Bancos atendem hoje e depois só dia 4 de janeiro

Compartilhe















Com atendimento limitado em função da pandemia em que para entrar na agência se faz necessário fazer agendamento e ter o máximo de cuidados, os clientes devem ficar atentos ao funcionamento de bancos neste final de ano em Alegrete.

Os bancos vão atender no horário normal nesta quarta- feira das 10h às 15h, sendo que a Caixa Federal, devido ao pagamento de auxilio emergencial e outros serviços tem horário diferenciado. A agência de Alegrete atende das 8h às 13h. Quem ainda precisar de serviços bancários deve estar atento aos horários nesta quarta -feira.

No dia 31 de dezembro nenhum banco abre ao público, sendo apenas destinado ao trabalho interno .

Com o feriadão da virada do ano, as agências bancárias, aqui na cidade, voltam a atender o público no próximo dia 4 de janeiro. Todos que forem aos bancos devem estar de máscara e higienizar as mãos com álcool em gel, alem de manter o distanciamento nas filas.

Vera Soares Pedroso