Defesa Civil alerta para temporal em Alegrete e Região

Compartilhe















A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta, na tarde desta quarta-feira, para chance de temporal em áreas do Estado, inclusive para a região de Alegrete. De acordo com a nota, há possibilidade de chuvas intensas, rajadas de vento de até 70 km/h e queda de granizo nas áreas em vermelho no mapa (veja ao lado). O alerta válido para as próximas 24h.

Acidente entre Jeep Renegade e Gol deixa homem ferido

Antes da chuva, Alegrete vive um dia de calor extremo. Por volta de 12h, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicou que a temperatura atingiu 39°C na cidade.

De acordo com o MetSul, que também emitiu um alerta para tempestade no Estado, pancadas de chuva isoladas atingem a maioria das regiões durante a tarde e noite desta quarta. Entretanto, essas pancadas serão muito localizadas e em poucos municípios. Como vai estar muito quente, isoladamente, há o risco de temporais com chuva forte, raios, granizo e vento forte. No final do dia, à noite, uma frente fria começa a ingressar no Estado.

Famílias reclamam de prática de futebol no Parque Rui Ramos

A MetSul destaca que sistemas frontais de muito rápido deslocamento, como deve acontecer nas próximas horas, costumam trazer vendavais que isoladamente podem ser muito fortes com rajadas destrutivas. Os volumes de chuva no Rio Grande do Sul serão baixos na maioria das cidades e em algumas cidades talvez o tempo vire apenas com vento forte e sem chuva.

PREVISÃO DE TEMPERATURAS PARA OS PRÓXIMOS DIAS

QUINTA-FEIRA

Mínima: 19ºC

Máxima: 30ºC

SEXTA-FEIRA

Mínima: 15ºC

Máxima: 33ºC

SÁBADO

Mínima: 16ºC

Máxima: 34ºC

DOMINGO

Mínima: 17ºC

Máxima: 33ºC