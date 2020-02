Bandidos estão armando emboscada próximo a entrada da cidade de Santana do Livramento

Na madrugada desta quarta-feira (5), a BM e a PRF foram acionadas para atender uma ocorrência grave, onde na BR-293, próximo da entrada do Cerros Verdes, bandidos colocaram pedras na via para que os veículos reduzirem a velocidade, facilitando a abordagem dos criminosos.

Momentos antes do chamado a Policia, uma família, que estava indo em direção a Porto Alegre, quase chegando na zona urbana de Livramento, se deparou com os obstáculos no caminho e reduziu e um homem chegou no vidro do carro apontando uma arma para os ocupantes do carro, entre eles uma criança e dois idosos. O condutor, percebendo que seria um assalto acelerou o automóvel que foi alvo de pelo menos 3 tiros. Nas redes sociais, o motorista falou em “milagre”, pois ninguém foi atingido pelos disparos. Ao chegar na zona urbana, a PRF e BM foram avisadas e foram até o local. Ao serem avistados, os criminosos correram para a mata. As pedras foram retiradas e a policia retornou a cidade para o registro.

Horas após o ocorrido, um caminhoneiro, em contato com a Policia falou que foi assaltado por um grupo, no mesmo local. A PRF e BM retornaram, entraram na mata e estradas rurais próximas, mas não havia ninguém.

O caso agora será investigado para elucidação de quem é o bando que está atacando na BR-293.

Fonte: Sentinela24h