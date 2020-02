Trio assalta menor e leva Iphone, na Santos Dumont

Quarteto foi apresentado pela Brigada Militar na Delegacia de Polícia de Alegrete. Eles foram acusados de furto e receptação.

De acordo com informações, uma jovem, de 17 anos, estava em via pública, na Avenida República Riograndense, nas adjacências da Praça Bartolomeu Gusmão, no bairro Santos Dumont. Ela foi abordada por três indivíduos, uma mulher(17 anos) e dois homens(13 e 22 anos). A acusada teria ordenado que ela entregasse o iphone. Assim que retirou o celular das mãos da vítima, saíram correndo.

A adolescente ligou para 190 e as guarnições iniciaram buscas. Pouco tempo depois, os policiais identificaram o trio perto da invasão no bairro Segabinazzi, a vítima estava com os PMs e os reconheceu. Diante das características já repassadas e pela afirmação da jovem, eles foram abordados. A mulher de 17 anos que havia roubado o celular disse que eles já não estavam mais com o aparelho e indicou a residência onde teriam entregue para o proprietário de 18 anos.

No endereço, no bairro Segabinazzi, os policiais encontraram o Iphone embaixo de uma madeira, no pátio. O dono da casa, que já possui antecedentes quando menor, foi preso por receptação e conduzido com os demais para a Delegacia de Polícia.

Em contato com o delegado de plantão, foi determinado flagrante por receptação para o proprietário da casa e registro simples por furto qualificado para a menor de 17 anos, autora do delito. Ela e o outro menor de 13 anos foram liberados na presença do responsável. Já o maior de 22 anos que estava na companhia dos adolescentes foi ouvido como testemunha e liberado.

O crime foi afiançável em três salários mínimos. Sem o pagamento, o indivíduo de 18 anos foi encaminhado ao Presídio Estadual de Alegrete.

O assalto ocorreu por volta das 23h30min de terça-feira(4). A identificação dos acusados foi no início da madrugada desta quarta-feira(5).