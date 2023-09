Barragem se rompe, arrasta veículos e bloqueia BR 116, em Camaquã

Uma barragem de pequeno porte, localizada às margens da BR 116, na cidade de Camaquã, rompeu-se nesta quarta-feira devido às intensas chuvas que têm atingido a região.

O incidente resultou na inundação de todas as pistas no quilômetro 383 da rodovia, interrompendo completamente o fluxo de veículos entre Tapes e Camaquã.

Os vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a magnitude do incidente, com veículos sendo arrastados pela força da correnteza, incluindo uma viatura da Polícia Rodoviária Federal. Em uma das imagens, é possível observar um agente da PRF sobre o teto do veículo, em uma cena dramática.

Devido à situação crítica, as autoridades rodoviárias ainda não têm previsão para a liberação do trecho. Equipes de resgate e órgãos competentes estão mobilizados no local para avaliar os danos e coordenar as ações necessárias para garantir a segurança dos envolvidos e a restauração da normalidade na BR 116.

Segundo informações repassadas pela própria PRF RS, o homem não se machucou. “Ninguém se feriu, a princípio. Os PRFs estavam monitorando as águas da região, que estão subindo. Uma barragem às margens da rodovia se rompeu”, explicou o órgão.

Devido à situação crítica, as autoridades rodoviárias ainda não têm previsão para a liberação do trecho. Equipes de resgate e órgãos competentes estão mobilizados no local para avaliar os danos e coordenar as ações necessárias para garantir a segurança dos envolvidos e a restauração da normalidade na BR 116.

Dados do Inmet apontam que já choveu na região mais de 100 mm nas últimas 48 horas. Na manhã desta quarta-feira, o Rio Grande do Sul tem possui seis bloqueios totais de rodovias estaduais.