Batalhão Logístico de Alegrete apoia população gaúcha na Operação Taquari II

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Desde o final do mês de abril que o Estado do Rio Grande do Sul vem enfrentando um dos maiores desafios de sua história, quando houve o início das chuvas que caracterizaram a maior tragédia climática já registrada.

Neste cenário, o 10° Batalhão Logístico, “Batalhão Marquês de Alegrete”, tem cooperado com as missões da 2ª Bda C Mec desencadeadas pela Operação Taquari II, realizando missões de apoio logístico às demais Organizações Militares empregadas, assim como à Defesa Civil.

Entre as atividades desenvolvidas pela unidade militar de Alegrete, destaca-se a atuação da tropa na remoção de vítimas das enchentes e seus bens, o suprimento de água aos no município de Alegrete, o transporte de maquinários de engenharia e bombas de sucção de alta potência para a região da Grande Porto Alegre, o armazenamento e a distribuição de cestas básicas aos municípios atingidos, entre outras ações.

Passado o momento mais tenso da catástrofe, o 10º B Log permanece em prontidão constante visando a contribuir com o reestabelecimento da normalidade do povo gaúcho.

Fotos: 10º BLog